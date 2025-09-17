Президент о мировых вызовах: Толерантность и взаимное уважение должны оставаться приоритетом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил, что в мире набирают силу опасные тенденции, которые эксперты называют кризисом цивилизации, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что со времени проведения предыдущего съезда в мире набрали обороты крайне негативные тенденции, которые политики и эксперты уже назвали кризисом цивилизации.

"Как по Киплингу: "Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и никогда им не встретиться". На поверхности, если следовать последним событиям в ряде крупнейших государств, такой вывод может показаться верным, но никогда нельзя сбрасывать со счетов и политические факторы, или другими словами, концепцию и практику государственного строительства правящих властей. Их политика далеко не всегда является рациональной, конструктивной в плане развития мирного дела и взаимодействия культур, религий, мировоззрений", – продолжил президент.

Он подчеркнул, что серьезную обеспокоенность вызывает набирающая силу тенденция практического сращивания ультранационализма и патриотизма.

"Происходящее на наших глазах смещение понятий дезориентирует, прежде всего, молодежь. С другой стороны, мы наблюдаем тревожную тенденцию столкновения правоконсервативных и либеральных идеологий, что приводит к политической дестабилизации в ряде государств. В Казахстане всем этим, по сути, мировым проблемам уделяется повышенное внимание. Они стоят в самом центре нашей внутренней политики", – сказал Токаев.

Глава государства считает, что принципиально важно проводить политику межэтнической, межрелигиозной, межнациональной толерантности и взаимного уважения.

"Все попытки подорвать, очернить такую политику, единство в многообразии, включая свободное применение на государственной службе и в общественных местах языков постоянно проживающих в нашей стране народов пресекаются и будут получать должную правовую оценку в соответствии с концепцией "Закон и порядок", – дополнил президент.

В Астане сегодня, 17 сентября 2025 года, началось пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Касым-Жомарта Токаева.

