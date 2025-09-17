С 2026 года в Казахстане появится единая система хранения медданных

Вице-министр здравоохранения Ерболат Оспанов 17 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что в 2026 году в Казахстане появится единая система хранения медицинских данных пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал о проекте Data Health Care. По его словам, это единая система, где будут аккумулироваться все клинические и медицинские данные пациентов Казахстана. В нее войдет информация о лечении в рамках ГОБМП и ОСМС, а также другие медицинские сведения. Основная цель проекта – чтобы все данные закреплялись за самим пациентом и были доступны в одном месте.



"Сегодня мы обращаемся в разные медорганизации, с собой носим копии или какие-то сведения на бумажном носителе, чтобы та или иная клиника могла понять, каково состояние здоровья пациента. Поэтому этот принцип реализовывается – где-то в конце ноября – декабре 2025 года. Сейчас порядка больше 70% интеграции завершены с частными медицинскими информационными системами, в том числе это частные МИСы – "Дамумед", "Надежда", "Авицена", "Жетысу" и другие. Соответственно, мы планируем, что с 2026 года все они будут доступны в eGov – через электронный паспорт здоровья, то есть полные клинические данные всех пациентов", – дополнил Ерболат Оспанов.

По его словам, граждане сами смогут управлять доступом к своим медицинским данным – решать, кому их открыть, кому закрыть и за какой период предоставить. Он добавил, что проект сейчас находится на стадии разработки в Министерстве здравоохранения.



