В Казахстане планируют пересмотреть выдачу лицензий для стоматологий

Вице-министр здравоохранения Ерболат Оспанов 17 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал запрет использования пенсионных излишков на лечение зубов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько справедливым является решение о запрете использования пенсионных излишков на стоматологические услуги.

"Учитывая, что 247 млрд тенге – это только то, что сегодня определено – были выведены непонятными компаниями, я считаю, что это правильное решение. Сейчас будут разбирательства в отношении всех участников процесса, после этого будет принято соответствующее решение. Пока, на сегодняшний день, есть проект приказа, он размещен на "Открытых НПА", где данный вид услуги будет закрыт", – озвучил Ерболат Оспанов.

Он также отметил, что планируется пересмотреть контроль и выдачу лицензий для стоматологий.

"Мы будем инициировать вопрос постлицензионного контроля. Сейчас лицензии выдаются практически пожизненно, и их можно отменить только по решению суда. В случае несоответствия, неважно – новая это или старая стоматология, будут приниматься государственные решения", – дополнил вице-министр.

9 сентября 2025 года, глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Позднее в "Отбасы банке" заявили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.