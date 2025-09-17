#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Общество

В Казахстане планируют пересмотреть выдачу лицензий для стоматологий

Зубы, Мажилис, НПА , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 17:02 Фото: pexels
Вице-министр здравоохранения Ерболат Оспанов 17 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал запрет использования пенсионных излишков на лечение зубов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько справедливым является решение о запрете использования пенсионных излишков на стоматологические услуги.

"Учитывая, что 247 млрд тенге – это только то, что сегодня определено – были выведены непонятными компаниями, я считаю, что это правильное решение. Сейчас будут разбирательства в отношении всех участников процесса, после этого будет принято соответствующее решение. Пока, на сегодняшний день, есть проект приказа, он размещен на "Открытых НПА", где данный вид услуги будет закрыт", – озвучил Ерболат Оспанов.

Он также отметил, что планируется пересмотреть контроль и выдачу лицензий для стоматологий.

"Мы будем инициировать вопрос постлицензионного контроля. Сейчас лицензии выдаются практически пожизненно, и их можно отменить только по решению суда. В случае несоответствия, неважно – новая это или старая стоматология, будут приниматься государственные решения", – дополнил вице-министр.

9 сентября 2025 года, глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Позднее в "Отбасы банке" заявили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстанцы больше не смогут лечить зубы на пенсионные? Разъяснение Минздрава
11:18, 16 сентября 2025
Казахстанцы больше не смогут лечить зубы на пенсионные? Разъяснение Минздрава
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
15:49, 15 сентября 2025
Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии
Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию
20:08, 11 сентября 2025
Когда казахстанцы снова смогут снимать пенсионные излишки на стоматологию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: