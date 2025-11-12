#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Общество

Падение фасада на людей в Астане: состояние фельдшера остается тяжелым

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 10:18 Фото: pexels
Вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении фасада дома в Астане фельдшера, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, состояние пациентки остается тяжелым.

"Состояние тяжелое, мы держим ситуацию на контроле", – сказал Оспанов.

В комментариях к постам в социальных сетях появилась информация о том, что женщине сделали трепанацию. Однако эту информацию вице-министр прокомментировать не смог.

"Не могу сказать, но состояние тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается", – добавил он.

9 ноября двое сотрудников скорой помощи получили травмы во время обрушения части фасада девятиэтажного жилого дома в Астане. Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что видит в пострадавшей коллеге героя нашего времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Герой нашего времени: в Минздраве о действиях фельдшера во время обрушения фасада дома в Астане
15:17, 11 ноября 2025
Герой нашего времени: в Минздраве о действиях фельдшера во время обрушения фасада дома в Астане
Обрушение облицовки дома на людей в Астане: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
13:36, 11 ноября 2025
Обрушение облицовки дома на людей в Астане: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Двое медиков пострадали в Астане при обрушении фасада: одна из них в крайне тяжелом состоянии
12:06, 09 ноября 2025
Двое медиков пострадали в Астане при обрушении фасада: одна из них в крайне тяжелом состоянии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: