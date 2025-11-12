Падение фасада на людей в Астане: состояние фельдшера остается тяжелым

Вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении фасада дома в Астане фельдшера, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, состояние пациентки остается тяжелым.

"Состояние тяжелое, мы держим ситуацию на контроле", – сказал Оспанов.

В комментариях к постам в социальных сетях появилась информация о том, что женщине сделали трепанацию. Однако эту информацию вице-министр прокомментировать не смог.

"Не могу сказать, но состояние тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается", – добавил он.

9 ноября двое сотрудников скорой помощи получили травмы во время обрушения части фасада девятиэтажного жилого дома в Астане. Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что видит в пострадавшей коллеге героя нашего времени.