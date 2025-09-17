В области Жетысу воспитанница детского дома через суд добилась положенной ей соцподдержки

Выпускница детского дома в области Жетысу отстояла свое право на получение государственного социального пособия по случаю потери кормильца, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Специализированном межрайонном административном суде области, было рассмотрено дело по иску гражданки П. к органам социальной защиты.

"Выпускница детского дома, которая в 2017 году осталась без родителей, имела право на получение государственного социального пособия по случаю потери кормильца. Однако в назначении выплат ей было отказано, а часть обращений осталась без рассмотрения", – говорится в материалах суда.

Истец указала, что в спорный период с 2017 по 2021 год она находилась на полном государственном обеспечении и не была должным образом информирована о порядке назначения пособия. Девушка считает, что государственные органы допустили бездействие, лишив ее законного права на социальную поддержку.

На это представители ответчика заявили, что право на пособие утрачено, объяснив это отсутствием своевременного заявления от девушки.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что истец имела право на получение пособия в связи с потерей кормильца. Государственные органы были обязаны своевременно разъяснить порядок назначения выплат и содействовать в их оформлении. Было доказано, что отказом в назначении пособия были нарушены права истца, гарантированные Социальным кодексом.

"Несовершеннолетие П. в спорный период не могло быть препятствием для получения пособия, а ответственность за защиту ее прав лежала на органах опеки и уполномоченных учреждениях", – отметили в суде.

Поэтому суд принял решение признать отказ незаконным.

"Органы социальной защиты обязаны повторно рассмотреть заявление истца и принять решение в ее пользу. Также постановлено возвратить истцу уплаченную государственную пошлину", – заключили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о социальной помощи, которую получают граждане от государства. Президент отметил, что помощь должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом.