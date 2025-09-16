Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом – Токаев

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область президент Касым-Жомарт Токаев высказался о миграции и социальной помощи, которую получают граждане от государства, сообщает Zakon.kz.

На совещании по вопросу уборочной кампании с аграриями четырех областей, которое прошло сегодня, 16 сентября 2025 года, в Зерендинском районе, глава государства подчеркнул:

"Действительно, я обострил тему миграции, которая влечет за собой очень много проблем. На примере Астаны: 400 тыс. жителей остались неучтенными, и акимат вынужден работать с этими людьми, обустраивать, предоставлять услуги. Что такое 400 тыс. человек? Это целый город, который фактически не учтен в какой-либо статистике. Это ведь перекос, в том числе и экономике. В целом это более 100 видов социальной помощи. Да, Казахстан – социальное государство. Мы никогда не откажемся от социальных услуг – это наша обязанность по Конституции".

Но в этой области, как отметил Касым-Жомарт Токаев, нужно навести порядок.

"Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом. А те люди, которые могут работать, должны работать и содержать себя, свои семьи, своих родителей. Они должны это делать, они должны трудиться. Вот в чем смысл моего Послания. Потому что так жить нельзя. Какой-то период времени мы ушли за 50%, а по городу Астане – 60% городского бюджета стало уходить на социальные нужды, так называемые социальные нужды. Здесь нужно абсолютно четко подойти и оптимизировать все это дело", – заявил президент.

Он отметил, что сейчас правительство поработало над тем, чтобы еще раз по-новому взглянуть на эту сферу.

"Конечно, это болезненная сфера. Но я, как президент, должен брать, как говорится, на себя ответственность... Поэтому я открыто сказал: "Есть проблема, и ее надо решать". Потому что вот здесь сидят люди, которые работают день и ночь. Но почему они должны содержать такое же количество людей, а если не больше в 2-3 раза, которое не работает?" Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Президент первым делом ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Позднее на совещании в Зерендинском районе президент озвучил главную цель визита в Акмолинскую область, а также обратился ко всем аграриям страны. Также он анонсировал поездку в Костанайскую область.