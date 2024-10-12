В Павлодарской области нашли сбежавших воспитанниц детского дома

Ночью 12 октября стало известно, что найдены воспитанницы детского дома села Шакат, сообщает Zakon.kz.

Изначально, тревогу об исчезновении 16-летней Аиды Бусурмановой и 14-летней Снежаны Бабий забили полицейские региона. Поиски, начавшиеся утром 12 октября, сразу же подхватила местная волонтерская организация, которая и сообщила об успешной совместной работе.

"Несовершеннолетние воспитанницы центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах села Шакат найдены", – также прокомментировала пресс-служба полицейского ведомства на своей странице в Instagram.

Известно, что жизни и здоровью девушек ничего не угрожает, а по факту инцидента начато досудебное расследование.

Днями ранее полиция города Астаны ответила на сообщения о "гибели" двух школьников.