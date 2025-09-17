#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане теряются данные о трудовом стаже работников – депутат

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 19:46 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании Мажилиса депутат Болатбек Нажиметдинулы 17 сентября обратился к вице-министру культуры и информации Айбеку Сыздыкову с вопросом о проблеме непередачи или несвоевременной сдачи работодателями архивных документов, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня многие компании ликвидируются, а документы исчезают. Завтра, когда человеку нужно будет подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии, он просто не сможет найти исходный документ. Речь идет о судьбах миллионов людей", – подчеркнул Нажиметдинулы.

Депутат напомнил, что согласно статье 23 Трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить сохранность и передачу в архив документов, подтверждающих трудовую деятельность работников, а также сведения об их пенсионных отчислениях и обязательном социальном страховании. При этом, по его словам, в законе отсутствует ответственность за несоблюдение этих требований.

Он также привел статистику: в 2024 году количество переданных на хранение документов по личному составу сократилось на 59% по сравнению с 2023 годом.

В этой связи парламентарий поинтересовался, решает ли представленный законопроект проблему непередачи документов в архивы и планируется ли ввести ответственность за их несвоевременную сдачу.

Айбек Сыздыков ответил, что его ведомство готово обсудить предложения депутата на заседаниях рабочих групп и внести их в законопроект до второго чтения. 

А ранее Мажилис поддержал законопроект об электронном архиве и защите данных. Законопроектом предусмотрено расширение сферы действия закона "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: