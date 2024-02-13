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Законодательство РК

Депутат обратился к вице-министру промышленности: Не имеете права давать оценку моим вопросам

Депутат обратился к вице-министру промышленности Фото: Zakon.kz
Конфликт на презентации Строительного кодекса возник между депутатом Болатбеком Нажиметдинулы и вице-министром промышленности Тимуром Карагойшиным, сообщает Zakon.kz.

Депутат заявил, что за 2022–2023 год выдано 28 тысяч экспертиз по строительным проектам.

"Кто их аккредитует? Кто им лицензии выдает? У вас есть единый портал – комплексные экспертизы проектов, то есть кнопка вся находится у вас. Вы видите – кто загоняет, кто рассматривает, за какой период рассматривает. Что вам мешало из-за несоответствия квалтребований этих товарищей исключить вообще из этого процесса? Плюс поставить заслон реализации всем проектам, которые прошли некомпетентно, либо дефектно перед заказчиком, и привлечь всех проектировщиков к ответственности. Из-за Турции, землетрясений, из-за того, что так произошло вы решили усилить присутствие госконтроля через госэкспертизу".Болатбек Нажиметдинулы 

Тимур Каргойшин заявил, что вопрос депутата некорректный.

"Конечно, то что Карагойшин организовал все это – это некорректный вопрос. Одна кнопка – тоже некорректный вопрос".Тимур Карагойшин

Это вызвало бурную реакцию депутата.

"Я депутат. Я буду решать – у меня корректный вопрос или нет. Вы не имеете права давать оценку моим вопросам".Болатбек Нажиметденулы

Карагойшин же заявил, что имеет право это делать как физическое лицо.

"Вы сюда пришли отчитываться перед нами. Давайте будем знать свои права", – вновь сказал депутат.

Вице–министр попросил не перебивать его.

"Я хотел бы сказать насчет электронного портала государственной экспертизы. Частные экспертные организации – у них своя информационная система. Потом как государственный орган, я не имею права в их компетенцию лезть. Это предусмотрено законом. Вневедомственная экспертиза, она вневедомственная. Поэтому сегодня дано правительством мне и комитету поручение визуально мониторить, проверить ценообразование".Тимур Карагойшин

В Мажилисе презентовали новый Строительный кодекс. Его разработали по поручению президента. Тимур Карагойшин отметил, что в процессе разработки документа изучили международный опыт, обсудили с профессиональным сообществом отрасли, проанализировали деятельность местных субъектов рынка.

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