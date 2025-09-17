Мажилис поддержал законопроект об электронном архиве и защите данных

Депутаты Мажилиса Парламента 17 сентября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект по вопросам архивного дела, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроектом предусмотрено:

расширение сферы действия закона Республики Казахстан "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов;

увеличение состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской, проектно-сметной и градостроительной документации, а также чертежей и текстовых записей к ним.

"В целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана, закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет государственного бюджета. Кроме того, законопроектом закрепляются функции государственных архивов по обеспечению защиты персональных данных и личной информации граждан, которая хранится в архивах", – говорится в документе.

Регламентирован порядок ведения электронного архива, в том числе за счет введения системы "Единый электронный архив документов", а также уточнен порядок включения документов в состав Национального архивного фонда, их хранения и права собственности.

Отмечается, что предлагаемые изменения и дополнения позволят обеспечить сохранность Национального архивного фонда и увеличить долю оцифрованных документов.

