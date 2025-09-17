#АЭС в Казахстане
Право

Мажилис поддержал законопроект об электронном архиве и защите данных

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 16:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента 17 сентября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект по вопросам архивного дела, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроектом предусмотрено:

  • расширение сферы действия закона Республики Казахстан "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов;
  • увеличение состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской, проектно-сметной и градостроительной документации, а также чертежей и текстовых записей к ним.
"В целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана, закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет государственного бюджета. Кроме того, законопроектом закрепляются функции государственных архивов по обеспечению защиты персональных данных и личной информации граждан, которая хранится в архивах", – говорится в документе. 

Регламентирован порядок ведения электронного архива, в том числе за счет введения системы "Единый электронный архив документов", а также уточнен порядок включения документов в состав Национального архивного фонда, их хранения и права собственности.

Отмечается, что предлагаемые изменения и дополнения позволят обеспечить сохранность Национального архивного фонда и увеличить долю оцифрованных документов.

10 сентября 2025 года депутаты Мажилиса ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
