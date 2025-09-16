Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств для пациентов
В частности, перечень изложен в новой редакции.
В него вошли:
Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 41 заболевания, в том числе:
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни органов пищеварения
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни нервной системы.
- Психические расстройства и расстройства поведения
- Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
- Новообразования
- Паллиативная помощь
- Состояние после пересадки органов и тканей.
Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, включая:
- Паллиативная помощь
- Нарушения обмена веществ
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Раннее искусственное или смешанное вскармливание.
Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, в том числе:
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни эндокринной системы (включая сахарный и несахарный диабет)
- Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни нервной системы
- Болезни глаза и слуха (глаукома)
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни мочеполовой системы.
Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, включая:
Болезни эндокринной системы:
Диабет сахарный:
- Иглы к шприц-ручке
- Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
- Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой.
Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет, в том числе:
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Грибковые инфекции
- Болезни органов зрения
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни нервной системы
- Болезни мочеполовой системы.
Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет:
Диабет сахарный:
- Иглы к шприц-ручке
- Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
- Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.