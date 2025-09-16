Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств для пациентов

Министр здравоохранения приказом от 10 сентября 2025 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

В него вошли:

Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 41 заболевания, в том числе:

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни органов пищеварения

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни нервной системы.

Психические расстройства и расстройства поведения

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Новообразования

Паллиативная помощь

Состояние после пересадки органов и тканей.

Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, включая:

Паллиативная помощь

Нарушения обмена веществ

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Раннее искусственное или смешанное вскармливание.

Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, в том числе:

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни эндокринной системы (включая сахарный и несахарный диабет)

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни нервной системы

Болезни глаза и слуха (глаукома)

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни мочеполовой системы.

Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, включая:

Болезни эндокринной системы:

Диабет сахарный:

Иглы к шприц-ручке

Тест полосы для определения кетоновых тел в моче

Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой.

Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет, в том числе:

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Грибковые инфекции

Болезни органов зрения

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни нервной системы

Болезни мочеполовой системы.

Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет:

Диабет сахарный:

Иглы к шприц-ручке

Тест полосы для определения кетоновых тел в моче

Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.