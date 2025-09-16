#АЭС в Казахстане
Право

Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств для пациентов

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:16 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 10 сентября 2025 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

В него вошли:

Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 41 заболевания, в том числе:

  • Болезни системы кровообращения
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни нервной системы.
  • Психические расстройства и расстройства поведения
  • Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
  • Новообразования
  • Паллиативная помощь
  • Состояние после пересадки органов и тканей.

Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, включая:

  • Паллиативная помощь
  • Нарушения обмена веществ
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Раннее искусственное или смешанное вскармливание.

Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, в том числе:

  • Болезни системы кровообращения
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни эндокринной системы (включая сахарный и несахарный диабет)
  • Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни нервной системы
  • Болезни глаза и слуха (глаукома)
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Болезни мочеполовой системы.

Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых, включая:

Болезни эндокринной системы:

Диабет сахарный:

  • Иглы к шприц-ручке
  • Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
  • Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой. 

Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет, в том числе:

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

  • Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
  • Грибковые инфекции
  • Болезни органов зрения
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни нервной системы
  • Болезни мочеполовой системы.

Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет:

Диабет сахарный:

  • Иглы к шприц-ручке
  • Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
  • Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
