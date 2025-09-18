#АЭС в Казахстане
Общество

Важное напоминание сделали казахстанцам, владеющим визами США

документы с визой, карта мира, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:30 Фото: pixabay
Дипломатическая миссия США в Казахстане 18 сентября напомнила казахстанцам, в каком случае их могут лишить визы, сообщает Zakon.kz.

В дипмиссии отметили, что каждый заявитель на визу в США проходит тщательную проверку на предмет безопасности, включая сверку с базами данных правоохранительных органов и антитеррористической службы.

"Помните, что проверка не прекращается после выдачи визы – если вы нарушите закон или воспользуетесь своей американской визой не по назначению, она может быть аннулирована", – предупредили в дипмиссии США.

Ранее казахстанцам рассказали, сколько могут оставаться в США владельцы визы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
