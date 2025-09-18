Важное напоминание сделали казахстанцам, владеющим визами США

Дипломатическая миссия США в Казахстане 18 сентября напомнила казахстанцам, в каком случае их могут лишить визы, сообщает Zakon.kz.

В дипмиссии отметили, что каждый заявитель на визу в США проходит тщательную проверку на предмет безопасности, включая сверку с базами данных правоохранительных органов и антитеррористической службы.

"Помните, что проверка не прекращается после выдачи визы – если вы нарушите закон или воспользуетесь своей американской визой не по назначению, она может быть аннулирована", – предупредили в дипмиссии США.

