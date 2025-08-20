#АЭС в Казахстане
Общество

Виза в США: важный нюанс сообщили казахстанцам

Бланки, виза, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 13:35 Фото: freepik
Дипломатическая миссия США в Казахстане продолжает рассказывать важные детали тем, кто планирует посетить Штаты, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 20 августа 2025 года, там ответили на вопрос: "Имея визу, сколько я могу оставаться в США?".

"Виза позволяет вам прибыть в США и запросить разрешение на въезд. Срок, в течение которого иностранному посетителю разрешается находиться в США, определяется сотрудником службы таможенной и пограничной охраны (CBP) по прибытии, а не датой истечения срока действия вашей визы. Чтобы узнать, как долго вы можете оставаться в стране, проверьте свой I-94 (дата въезда до истечения срока действия) на сайте i94.cbp.dhs.gov", – объяснили в дипмиссии.

12 августа казахстанцам рассказали, что будет, если нарушить условия визы в США и разрешенный срок пребывания. А в июне в посольстве США рассказали, что необходимо учесть при подаче документов на визу.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
