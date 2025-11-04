#Народный юрист
Общество

К казахстанцам с важным напоминанием про принуждение к браку обратилось МВД

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 15:02 Фото: pxhere
В Казахстане с 16 сентября 2025 года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс РК – ст. 125-1 "Принуждение к браку". Об этом сегодня, 4 ноября, напомнили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству.

"Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление, и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет лишения свободы. Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения".Пресс-служба МВД РК

С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и в Шымкенте. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц.

"По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений".Пресс-служба МВД РК

Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах просим незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.

"Ведомство продолжит работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения".Пресс-служба МВД РК

3 ноября 2025 года МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области
15:15, Сегодня
Почему полиция остановила движение более тысячи авто в Акмолинской области
Не изнасилование, а принуждение к браку – новое преступление, которое появится в УК
17:53, 20 августа 2025
Не изнасилование, а принуждение к браку – новое преступление, которое появится в УК
Важные напоминания от МВД: как избежать трагедий при сильных морозах
09:16, 05 ноября 2024
Важные напоминания от МВД: как избежать трагедий при сильных морозах
