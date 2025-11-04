К казахстанцам с важным напоминанием про принуждение к браку обратилось МВД
Отмечается, что данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству.
"Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление, и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет лишения свободы. Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения".Пресс-служба МВД РК
С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и в Шымкенте. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц.
"По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений".Пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах просим незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.
"Ведомство продолжит работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения".Пресс-служба МВД РК
