К казахстанцам с важным напоминанием про принуждение к браку обратилось МВД

В Казахстане с 16 сентября 2025 года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс РК – ст. 125-1 "Принуждение к браку". Об этом сегодня, 4 ноября, напомнили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству.

"Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление, и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет лишения свободы. Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения". Пресс-служба МВД РК

С момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и в Шымкенте. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц.

"По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений". Пресс-служба МВД РК

Министерство внутренних дел призывает граждан не оставаться безучастными к случаям насилия и принуждения к браку. При наличии информации о подобных фактах просим незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.

"Ведомство продолжит работу по профилактике похищений невест и защите женщин от любых форм насилия и принуждения". Пресс-служба МВД РК

