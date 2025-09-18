#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Общество

В МВД обратились к водителям по поводу обновленных правил проверки на опьянение

Алкотестер, алкометр, проверка на алкоголь, прибор для проверки алкоголя, медицинское освидетельствование, медосвидетельствование, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 11:49 Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson
С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) 18 сентября разъяснили, что эти правила применяют исключительно в отношении водителей транспортных средств и используют в рамках административного производства согласно статье 796 Кодекса об административных правонарушениях.

"Основанием для направления на освидетельствование является наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. Для пешеходов и иных участников дорожного движения никаких дополнительных процедур не вводится. При этом сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло. Главное новшество касается формы утверждения – если ранее правила закреплялись постановлением правительства, то теперь они утверждены приказом министра внутренних дел. Такой подход соответствует политике децентрализации и дебюрократизации, что упрощает порядок принятия подобных документов", – отметили в МВД.

Водитель имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера, потребовав проведение освидетельствования в медицинском учреждении. Однако отказ либо уклонение от медицинского освидетельствования станет основанием для возбуждения производства по части 4 статьи 613 КоАП.

"МВД напоминает: новые правила направлены на повышение правовой определенности и защиту прав участников дорожного движения, при этом сама процедура остается максимально прозрачной и неизменной", – резюмировали в ведомстве.

Более подробно об обновленных правилах медосвидетельствования мы писали здесь.

Ранее в МВД выступили с заявлением после гибели на дорогах страны за несколько дней 25 человек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
