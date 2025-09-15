#АЭС в Казахстане
Общество

25 смертей за несколько дней: МВД выступило с заявлением

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 10:04 Фото: akorda.kz
За последние дни на дорогах Казахстана произошли сразу три трагедии, которые потрясли общественность. В связи с чем в Министерстве внутренних дел (МВД) обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов выразил соболезнования семьям всех погибших.

"Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты. По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших. Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: дорога не прощает ошибок! Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности – эти ошибки убивают", – обратился Галым Саргулов.

Министерство внутренних дел усиливает меры контроля на дорогах. Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание – техническому состоянию транспорта и ответственности водителей.

В МВД при этом отмечают, что безопасность – это не только работа полиции.

"Это личная дисциплина каждого. Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом с вами. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого".МВД

11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек. 14 сентября – еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Последние
Популярные
