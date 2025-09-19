Отцов лишают недвижимости и ограничивают в свободе в Алматинской области

Несколько жителей Алматинской области получили уголовное наказание и лишились дорогого имущества за то, что не платили алименты своим детям, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, за восемь месяцев 2025 года алиментная задолженность погашена на 3,5 млрд тенге.

"К уголовной ответственности по ст. 139 УК (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей) привлечены 50 злостных неплательщиков. Из них 33 – реально осуждены, еще по 17 делам производство прекращено в связи с добровольным погашением задолженности", – рассказали в надзорном органе 19 сентября.

Например, мужчина с долгом 2,1 млн тенге приговорен к одному году ограничения свободы – он более двух лет не исполнял алиментные обязанности перед своим ребенком.

У другого должника изъяли четыре объекта недвижимости (земли, дома).

"Учитывая задолженность должника на 5 млн тенге, судоисполнитель в счет возмещения взыскал жилой дом площадью 100 кв. м. в Енбекшиказахском районе", – уточнили в надзорном органе.

Одновременно по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлекли 169 должников, из которых 108 арестовали на сроки до пяти суток.

В Республиканской палате частных судебных исполнителей ранее сообщали, что за первое полугодие 2025 года по делам о неуплате алиментов взыскали свыше 18 миллиардов тенге.