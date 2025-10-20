Семья в Шымкенте после звонка "из банка" продала дом, машину и набрала кредитов

В Шымкенте семейная пара лишилась дорогого имущества из-за мошенников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 октября, рассказали в полиции города.

"В Департамент полиции (ДП) обратилась местная жительница, которой позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили, что на ее имя якобы оформляется кредит, и убедили женщину действовать по их указаниям. В результате аферисты оформили несколько кредитов на имя потерпевшей и ее супруга в разных банках. Под давлением мошенников семья продала дом и автомобиль по заниженной цене. Общий ущерб составил свыше 25 млн тенге", – сообщили в полиции.

В рамках расследования было установлено, что часть средств потерпевшие перевели на неизвестные банковские счета, а оставшуюся сумму курьер забрал лично из их дома.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых, причастных к преступлению, в городах Алматы и Шымкенте. Выяснилось, что похищенные деньги злоумышленники переводили через обменный пункт в Шымкенте в Грузию", – добавили в полиции.

Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.

Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять звонкам от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков.

