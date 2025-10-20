#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
События

Семья в Шымкенте после звонка "из банка" продала дом, машину и набрала кредитов

пара на диване переживает, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 15:13 Фото: pixabay
В Шымкенте семейная пара лишилась дорогого имущества из-за мошенников, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 октября, рассказали в полиции города.

"В Департамент полиции (ДП) обратилась местная жительница, которой позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили, что на ее имя якобы оформляется кредит, и убедили женщину действовать по их указаниям. В результате аферисты оформили несколько кредитов на имя потерпевшей и ее супруга в разных банках. Под давлением мошенников семья продала дом и автомобиль по заниженной цене. Общий ущерб составил свыше 25 млн тенге", – сообщили в полиции.

В рамках расследования было установлено, что часть средств потерпевшие перевели на неизвестные банковские счета, а оставшуюся сумму курьер забрал лично из их дома.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых, причастных к преступлению, в городах Алматы и Шымкенте. Выяснилось, что похищенные деньги злоумышленники переводили через обменный пункт в Шымкенте в Грузию", – добавили в полиции.

Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.

Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять звонкам от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков.

В Алматы ранее женщина собрала 32 млн тенге, чтобы отдать мошенникам в "рамках участия в спецоперации".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мошенники выманили у семьи из Кокшетау более 18 млн тенге
20:34, 10 июля 2025
Мошенники выманили у семьи из Кокшетау более 18 млн тенге
В Павлодаре семейная пара помогала телефонным аферистам
08:10, 17 января 2025
В Павлодаре семейная пара помогала телефонным аферистам
Пенсионерка набрала кредитов на 21 млн тенге после звонка "бывшего начальника"
13:49, 04 февраля 2025
Пенсионерка набрала кредитов на 21 млн тенге после звонка "бывшего начальника"
