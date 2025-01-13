Горе-отец потерял свободу из-за неуплаты алиментов в Абайской области

Горе-отца из Абайской области лишили свободы за неуплату алиментов. Он не соблюдал свои родительские обязательства два года и задолжал двум несовершеннолетним детям около 2 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на решение суда, находясь на учете службы пробации, он систематически нарушал условия отбывания наказания. Поэтому 32-летнему жителю Аксуатского района области Абай назначили один год ограничения свободы с привлечением к принудительному труду на 100 часов на весь срок отбывания наказания.

Помимо этого, осужденный отсутствовал по месту жительства при проверке. За это ограничение свободы было заменено на лишение свободы на неотбытый срок – шесть месяцев.

"С супругой мы развелись два года назад, у нас два сына. Старшему – три, младшему – два года. После развода я жил сам по себе, думая, что бывшая жена сама справится без моей помощи. Официальной работы у меня не было. Все, что зарабатывал, тратил на алкоголь. В то время я не думал, что могу лишиться свободы. Сейчас очень жалею, что так поступал со своими детьми", – поделился осужденный.

Старший инспектор службы пробации Аксуатского района Бакытбек Нурахметов отметил, что некоторые осужденные раскаиваются в содеянном, работают, пытаются вернуться в семью, но иногда встречаются осужденные, которые и после лишения свободы продолжают уклоняться от уплаты алиментов и от отбывания наказания. Тогда ограничение свободы меняют на лишение свободы.

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