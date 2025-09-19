#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы продают своих детей за 500 тысяч тенге: с начала года заведено 19 дел

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:02 Фото: pexels
Заместитель начальника Управления по борьбе с торговлей людьми Шынар Кучербаева 19 сентября 2025 года перед началом круглого стола "Закон и порядок: по вопросам борьбы с торговлей людьми" сообщила о фактах торговли новорожденными, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, с начала года заведено 19 уголовных дел в сфере торговли детьми.

"Все эти дела по торговле новорожденными детьми с целью усыновления. Факты выявляются во всех регионах. Например, в Алматы", – сказала Кучербаева.

Спикер рассказала о наиболее распространенных схемах такой торговли.

"С одной стороны выступают родители, которые не могут иметь детей, а с другой стороны те, кто хочет отказаться от своего ребенка. Также здесь выступают посредники, которые занимаются поиском тех и других, кто в этом участвует в корыстных целях, чтобы заработать на этом. Кто-то не может прокормить, кто-то хочет отказаться, бывают девушки, которые не планировали беременность и из-за своего материального положения идут на такие преступления", – отметила представитель МВД.

Она также сообщила, что средняя цена за одного ребенка составляет от 500 тысяч тенге до 1,5 млн.

Сегодня мы писали, что в Казахстане завели 141 уголовное дело в сфере торговли людьми с начала года.

Азамат Сыздыкбаев
