Общество

На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками

погода, непогода, сентябрь, 9-11, дожди, Казахстан, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 13:05 Фото: pexels
В ближайшие три дня, с 9 по 11 сентября 2025 года, погода на большей части территории Казахстана будет определяться западным циклоном и связанными с ним атмосферными фронтами. Об этом говорится в заявлении синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняют метеорологи, в отдельных районах ожидаются дожди с грозами.

"На севере, северо-западе 9-10 сентября, на востоке 9 и 11 сентября, на юго-востоке и в центре республики 10-11 сентября пройдут сильные дожди. Также возможны град, порывистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, во многих районах республики усилится ветер, ночью и утром на северо-западе, севере, востоке и в центре ожидается туман.

"На юге страны ожидаются пыльные бури", – добавили синоптики.

Подробно остановились специалисты и на температурном фоне. По стране ожидается понижение градусов.

  • На западе ночью +5…+16°С, днем ​​+18…+25°С.
  • На северо-западе ночью +1…+11°С, заморозки на поверхности почвы 2°С, днем ​​+8…+16°С, на юге области до +23°С.
  • На севере ночью +5…+10°С, днем ​​+9…+15°С.
  • В центре ночью +5…+13°С, днем ​​+13…+21°С.
  • На востоке ночью +3…+11°С, днем ​​+10…+20°С.
  • На юге ночью +10…+20°С, днем ​​+23…+33°С.

На юго-западе и юго-востоке страны существенных изменений температуры не ожидается.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 13:05
Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник

О том, какой будет погода с 8 по 10 сентября 2025 года в Алматы, Астане и Шымкенте, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
