Встретились два времени года: сентябрьский снег в горах Алматы запечатлел фотограф

Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию снимков сентябрьского снега в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями он поделился в Instagram. По его словам, снежная пелена "укрыла еловый пояс" на высоте около 2500 м.

"Посмотрите: темно-зеленые ели, припорошенные снегом, а рядом еще горят желтые и красные кроны осенних деревьев. На фотографиях этот контраст выглядит очень красиво – встречаются два времени года. Мгновение длилось недолго: облака то скрывали, то открывали вершины, и в эти редкие минуты мне удалось сделать несколько снимков. А вы обратили внимание сегодня на горы? Город, кстати, тоже ощутил дыхание зимы – на улице заметно похолодало", – подписал пост Доценко.

Казахстанцы в комментариях поделились своими догадками о предстоящей зиме:

– Волшебно! Кадры передают температуру. – Красота не земная! Спасибо за красивые кадры! – Красота, чувствую, зима будет холодная. – Как все совершенно в природе без человека...

Ранее Доценко сделал небольшой фотоотчет о главном городе Жетысу – Талдыкоргане.