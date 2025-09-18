#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
События

Встретились два времени года: сентябрьский снег в горах Алматы запечатлел фотограф

горы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 19:31 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию снимков сентябрьского снега в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями он поделился в Instagram. По его словам, снежная пелена "укрыла еловый пояс" на высоте около 2500 м.

"Посмотрите: темно-зеленые ели, припорошенные снегом, а рядом еще горят желтые и красные кроны осенних деревьев. На фотографиях этот контраст выглядит очень красиво – встречаются два времени года. Мгновение длилось недолго: облака то скрывали, то открывали вершины, и в эти редкие минуты мне удалось сделать несколько снимков. А вы обратили внимание сегодня на горы? Город, кстати, тоже ощутил дыхание зимы – на улице заметно похолодало", – подписал пост Доценко.

Казахстанцы в комментариях поделились своими догадками о предстоящей зиме:

– Волшебно! Кадры передают температуру.

– Красота не земная! Спасибо за красивые кадры!

– Красота, чувствую, зима будет холодная.

– Как все совершенно в природе без человека...

Ранее Доценко сделал небольшой фотоотчет о главном городе Жетысу – Талдыкоргане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
19:52, Сегодня
Неожиданное появление: Дима Билан стал героем мультфильма
Состав "Барыса" пополнил новый вратарь из США
16:57, Сегодня
Состав "Барыса" пополнил новый вратарь из США
Строительство LRT: в Астане до конца сентября частично закроют перекресток
16:48, Сегодня
Строительство LRT: в Астане до конца сентября частично закроют перекресток
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: