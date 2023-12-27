Работодатели могут обеспечить своих сотрудников жильем с помощью "Отбасы банка"

Продукт "Корпоративный" в "Отбасы банке" разработан специально для компаний, заинтересованных в мотивации сотрудников и улучшении их жилищных условий, а также для тех работодателей, которые уже решают жилищный вопрос своих коллег.

Об этом представители банка рассказали на форуме в Астане. Он прошел накануне. Мероприятие собрало несколько десятков партнеров "Отбасы банка".

Фото: "Отбасы банк"

Открывая форум, председатель правления Ляззат Ибрагимова сообщила, что ежедневно банк выдает порядка 300 займов. На сегодня он помог отпраздновать новоселье 495 тысячам казахстанских семей. Свыше 134 тысяч семей живут в собственных домах благодаря участию в различных государственных программах.

"Отбасы банку" доверяют 2,6 миллиона казахстанцев. Средний возраст вкладчика – 35 лет. У нас 19 филиалов, 124 консультационных центра, 18 центров обслуживания и более тысячи агентов-консультантов". Ляззат Ибрагимова

В этом году банк стал поверенным агентом "С дипломом – в село". Он оцифровал данный проект. На сегодня уже выдано порядка 3200 займов на 16,3 млрд тенге.





В рамках программы "Ұмай" банк в течение трех лет выдал 3500 займов.





Активно банк поддерживает молодежь. Совместно с акиматами городов и областей он запустил специальную жилищную программу для казахстанцев в возрасте до 35 лет. Первоначальный взнос по программе составляет 10%, а процентная ставка – от 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%).





Проекты по поддержке молодых казахстанцев действуют в Атырауской, Карагандинской, Абайской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Улытауской областях, в городах Алматы и Астана, в моногородах Аксу и Темиртау. Бюджет программы составляет 95,5 млрд тенге.





В этом году в "Отбасы банке" большим спросом пользовался продукт "Корпоративный".

"Это конструктор, из деталей которого мы собираем наиболее выгодный вариант решения жилищного вопроса для сотрудников той или иной компании. Продукт "Корпоративный" имеет важную стратегическую цель, он помогает предприятиям удержать и привлекать высококлассных специалистов", – продолжил выступление заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов.

Он отметил, что корпоративный продукт подойдет разным по масштабу организациям, как квазигоскомпаниям, так и небольшим предприятиям. Они могут выбрать любой из вариантов сотрудничества, предоставив банку заем, либо открыв в нем депозит или выкупить облигации банка. Работодатель также может предоставить ссуду сотруднику на первоначальный взнос. Можно реализовать арендно-накопительный механизм.





Самое очевидное преимущество корпоративного продукта – низкие ставки по займам. Работники компаний-участников могут получить кредит под 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%). Для покупки подойдет жилье как на первичном, так и вторичном рынках стоимостью до 50 миллионов тенге на срок до 19 лет.

"Работник сразу получает жилье и выгодный заем с минимальной ставкой по кредиту. Некоторые компании уже сами строят дома, которые готовы предоставлять в аренду сотрудникам. При этом предполагается, что со временем те выкупят эти квартиры с помощью доступных займов через "Отбасы банк". Сотрудник, въехав в квартиру, открывает депозит в банке и начинает накапливать на первоначальный взнос, в это же время он платит символическую аренду своей корпорации. Как только он накопит на депозите в "Отбасы банке" 50%, то может взять жилищный заем по ставке 5% (ГЭСВ от 5,2%). Так квартира переходит в собственность сотруднику, а компания возвращает деньги, которые потратила на строительство этого жилья". Нурлан Акшанов

Продукт "Корпоративный" уже сделал счастливыми новоселами более 650 работников по всей стране. Одним из первых партнеров банка в рамках корпоративного продукта стала компания ERG.





"Жилищная программа для сотрудников – наше конкурентное преимущество, чтобы привлекать самых талантливых людей в регионе. В моногородах, как Рудный, Хромтау, Аксу, мы представлены как единственный крупный работодатель. И хотим, чтобы специалисты не уезжали оттуда. Мы сотрудничаем с "Отбасы банком" по нескольким направлениям, прорабатываем новые подходы. И получаем благодарность от сотрудников, а также мультипликативный эффект от сотрудничества, и хотим продолжать его и дальше, создавая благо для нашего народа", – сообщила заместитель генерального директора по персоналу и культуре ТОО "Евразийская группа" Акмарал Найзабекова.