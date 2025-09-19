Случаи торговли детьми свидетельствуют о проблеме в Казахстане – ООН

Глава представительства Международной организации по миграции Агентства ООН по миграции в Казахстане Серхан Актопрак 19 сентября 2025 года перед началом круглого стола в Астане прокомментировал случаи торговли детьми в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что любое усыновление должно соответствовать параметрам и положениям закона.

"Есть страны, где усыновление допускается, и это законная практика. Есть же страны, где это осуществляется незаконно. Если по закону усыновление возможно в Казахстане, если, однако, не в соответствии с правительственными параметрами (происходит усыновление. – Прим. ред.), то будет проблема. При существовании законного усыновления применение незаконных схем и механизмов для того, чтобы усыновить или удочерить ребенка, должно также отслеживаться. Потому что, если законные механизмы есть, но люди прибегают к незаконным путям, то это свидетельствует о наличии проблемы", – заявил Актопрак.

По его словам, каждый такой случай уникален сам по себе.

"И каждый из них должен быть разобран индивидуально и подробно, чтобы быть в состоянии взглянуть на причины, узнать, как это все происходит. И конечно, правительству нужно обратить внимание на присутствие таких незаконных путей и постараться также их урегулировать. Поэтому я считаю, что нужно все-таки индивидуально подходить и рассматривать все обстоятельства этого дела", – отметил спикер.

Сегодня мы сообщали, что казахстанцы продают своих детей за 500 тысяч тенге. С начала года заведено 19 уголовных дел по торговле новорожденными.