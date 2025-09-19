#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Общество

Случаи торговли детьми свидетельствуют о проблеме в Казахстане – ООН

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:41 Фото: pexels
Глава представительства Международной организации по миграции Агентства ООН по миграции в Казахстане Серхан Актопрак 19 сентября 2025 года перед началом круглого стола в Астане прокомментировал случаи торговли детьми в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что любое усыновление должно соответствовать параметрам и положениям закона.

"Есть страны, где усыновление допускается, и это законная практика. Есть же страны, где это осуществляется незаконно. Если по закону усыновление возможно в Казахстане, если, однако, не в соответствии с правительственными параметрами (происходит усыновление. – Прим. ред.), то будет проблема. При существовании законного усыновления применение незаконных схем и механизмов для того, чтобы усыновить или удочерить ребенка, должно также отслеживаться. Потому что, если законные механизмы есть, но люди прибегают к незаконным путям, то это свидетельствует о наличии проблемы", – заявил Актопрак.

По его словам, каждый такой случай уникален сам по себе.

"И каждый из них должен быть разобран индивидуально и подробно, чтобы быть в состоянии взглянуть на причины, узнать, как это все происходит. И конечно, правительству нужно обратить внимание на присутствие таких незаконных путей и постараться также их урегулировать. Поэтому я считаю, что нужно все-таки индивидуально подходить и рассматривать все обстоятельства этого дела", – отметил спикер.

Сегодня мы сообщали, что казахстанцы продают своих детей за 500 тысяч тенге. С начала года заведено 19 уголовных дел по торговле новорожденными.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане
22:02, 18 сентября 2025
Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: