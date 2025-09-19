Скандал в школе олимпийского резерва в СКО: реакция Минпросвещения

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения (МП) Казахстана прокомментировали скандал, который произошел в школе олимпийского резерва в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Два дня назад в соцсетях жительница Астаны Маржан Тажимуратова, чей сын является воспитанником Северо-Казахстанской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва (Петропавловск), заявила о жестком буллинге.

"Ребенок, который любил спорт и занимался с четырех лет. У него были большие планы через это учебное заведение. Пару недель назад я столкнулась с нехарактерным поведением своего сына. Перестал выходить на связь по видеосвязи, хотя он любит общаться со всей семьей вместе. Стал проситься домой. Что вообще меня удивило. Вот здесь мы узнали, что идет жесткий буллинг", – написала она в Threads.

По ее словам, старшеклассники избивали, издевались, отбирали еду и собирали доппитание у воспитанников помладше. Также женщина рассказала, что старшеклассники угрожали жестокой расправой и преследованием.

"Обещаю, полетят очень много голов со своих кресел! Я буду рада, если спасу хоть одного психологически и физически травмированного ребенка от рук этих нелюдей!" – добавила Маржан Тажимуратова.

Сегодня на скандал в интернате отреагировали в Комитете по охране прав детей МП РК.

"По данному случаю по поручению председателя Комитета по охране прав детей на место выехали специалисты Центра психологической поддержки совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка для оказания помощи несовершеннолетнему и семье, а также для всестороннего изучения ситуации. Одновременно направлены письма в Министерство туризма и спорта для принятия мер в рамках своей компетенции, а также в акимат Северо-Казахстанской области для обеспечения контроля и региональному уполномоченному для последующего мониторинга", – заявили в пресс-службе Комитета по охране прав детей МП РК 19 сентября 2025 года.

В ведомстве заверили, что защита прав и интересов детей остается безусловным приоритетом государственной политики в сфере образования.

"Ранее комитет совместно с региональными уполномоченными в ходе мониторинговых работ специализированных спортшкол выявил ряд нарушений в части обеспечения безопасности. Для реагирования и принятия мер были направлены материалы в ответственные госорганы в сфере спорта". Пресс-служба Комитета по охране прав детей МП РК

Как подчеркнули в комитете, для системного решения проблемы с начала текущего учебного года внедряется антибуллинговая программа "ДосболLIKE".

"Она направлена на профилактику и снижение случаев травли, а также на формирование безопасной и уважительной среды в организациях образования, включая спортивные школы". Пресс-служба Комитета по охране прав детей МП РК

17 сентября 2025 года депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил усилить ответственность родителей за детей из-за трагических случаев.