Минпросвещения назвало ответственного за массовое отравление школьников в Мангистау

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана сегодня, 9 сентября 2024 года, прокомментировали массовое отравление школьников в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Из комментария следует, что сейчас на месте происшествия работают представители комитета. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Важно помнить, что за каждым действием стоит жизнь и здоровье наших детей". Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК

По данным комитета, на сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 – направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступили 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу.

"Школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия. По поручению министра просвещения РК с сегодняшнего дня во всех областях и городах организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ. Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений". Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК

6 сентября 2024 года в Мангистауской области по факту отравления школьников Управлением полиции Мунайлинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК. Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.

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Позднее ситуацию с отравлением детей и сотрудников школы №8 Мунайлинского района Мангистау на контроль взял Минздрав. На место были направлены 12 бригад скорой помощи. Также расследование причин массового отравления находится на контроле правительства.