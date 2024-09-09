Минпросвещения назвало ответственного за массовое отравление школьников в Мангистау
Из комментария следует, что сейчас на месте происшествия работают представители комитета. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Важно помнить, что за каждым действием стоит жизнь и здоровье наших детей".Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК
По данным комитета, на сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 – направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступили 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу.
"Школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия. По поручению министра просвещения РК с сегодняшнего дня во всех областях и городах организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ. Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений".Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК
6 сентября 2024 года в Мангистауской области по факту отравления школьников Управлением полиции Мунайлинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК. Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.
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Позднее ситуацию с отравлением детей и сотрудников школы №8 Мунайлинского района Мангистау на контроль взял Минздрав. На место были направлены 12 бригад скорой помощи. Также расследование причин массового отравления находится на контроле правительства.