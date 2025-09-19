Атмосфера взаимопонимания и гармонии: в столичной школе провели важный семейный конкурс

В столичной гимназии №90 имени Кайыма Мухамедханова сегодня, 19 сентября, в рамках празднования Дня семьи провели интеллектуальную игру "Образованная семья – залог будущего", передает корреспондент Zakon.kz.

День семьи в Казахстане празднуют 14 сентября с 2013 года. Этот праздник направлен на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и традиций, а также на повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения.

Фото: администрация гимназии №90 г. Астана

В Астане в этом году этому дню посвящены ряд мероприятий: круглые столы, выставки, благотворительные акции и концерты. В том числе семейная интеллектуальная игра "Образованная семья – залог будущего".

Цель мероприятия:

Пропаганда семейных ценностей;

Укрепление взаимоотношения родителей и детей;

Развитие интеллектуальных, творческих и логических способностей у детей.

"В мероприятии приняли участие учащиеся 8–9 классов вместе с родителями. Одна семья – одна команда. Творческая игра направлена на активное вовлечение родителей в учебный и воспитательный процессы, а также на формирование устойчивой модели сотрудничества между учителями, родителями и учениками. Участники выполняли творческие задания, демонстрировали свои знания, решая логические задачи", – отметила заместитель директора по воспитательной работе Гульнара Казкенова.

Фото: администрация гимназии №90 г. Астана

Организаторы отметили, что семья – это первое и главное звено в цепочке воспитания и образования ребенка. Ведь именно дома формируются базовые жизненные ценности, привычки и установки, которые впоследствии находят свое продолжение и развитие в школьной среде. В этом контексте чрезвычайно важным становится тесное взаимодействие между родителями и образовательными учреждениями. Только в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества можно сформировать гармоничную личность ребенка.

Фото: администрация гимназии №90 г. Астана

Конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим праздником единства, сплоченности и доверия между семьей и школой. Каждая его часть была тщательно продумана и направлена на то, чтобы раскрыть сильные стороны участников, продемонстрировать семейные ценности, творческий потенциал и командный дух.

Мероприятие включало несколько этапов:

I. "Сыр сандық" – этап, посвященный национальным ценностям. Участники рассказывали о традициях, обрядах, семейных реликвиях, тем самым передавая любовь к культуре и уважение к наследию предков. Это стало эмоциональным началом конкурса и позволило раскрыть внутренний мир каждой семьи.

II. "Мақал – сөздің мәйегі" – конкурс на знание и умелое использование пословиц и поговорок. Здесь участники демонстрировали мастерство речи, широту кругозора, а также умение передать глубокие смыслы через короткие и меткие фразы.

III. "Жүйрік болсаң, озып көр!" – подвижный этап, включавший в себя соревнования на ловкость, скорость и слаженность действий. Родители и дети вместе преодолевали задания, проявляя настоящую командную работу и поддержку друг друга.

Последний, IV этап был посвящен демонстрации творческих способностей – каждая семья могла проявить себя в пении, танцах или чтении стихов.

"Конкурс стал отличной возможностью укрепить семейные связи, повысить интерес родителей к жизни школы и создать атмосферу взаимопонимания. Он еще раз доказал, что только в тесном союзе семьи и образовательной среды возможно всестороннее развитие ребенка и формирование его как личности. Когда ребенок видит, что его мама или папа участвуют в школьных мероприятиях наравне с ним, это укрепляет эмоциональную связь, повышает мотивацию к обучению и формирует уважительное отношение к школе, как ко второму дому", – подчеркнули организаторы.

В завершение конкурса все семьи, проявившие активность, были награждены благодарственными дипломами, памятными подарками и, что самое главное, получают массу положительных эмоций.

Это мероприятие еще раз доказало, что школа и семья – это единая образовательная среда.

