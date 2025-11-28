Прокурор в Актау хотел "продать" мягкий приговор за 2,5 млн тенге

В Актау вынесли приговор сотруднику Мангистауской транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Актауского городского суда рассказали, что подсудимый прокурор, действуя в сговоре со вторым подсудимым, требовали у потерпевшего 2 500 000 тенге за назначение ему наказания в виде ограничения свободы по уголовному делу.

Подсудимые полностью признали вину, раскаялись и просили не назначать им строгое наказание.

При вынесении приговора суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины, искреннее раскаяние, а также наличие малолетних детей на иждивении подсудимых.

Сотрудник прокуратуры признан виновным в покушении на мошенничество и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Второй подсудимый признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

