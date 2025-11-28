Прокурор в Актау хотел "продать" мягкий приговор за 2,5 млн тенге
В пресс-службе Актауского городского суда рассказали, что подсудимый прокурор, действуя в сговоре со вторым подсудимым, требовали у потерпевшего 2 500 000 тенге за назначение ему наказания в виде ограничения свободы по уголовному делу.
Подсудимые полностью признали вину, раскаялись и просили не назначать им строгое наказание.
При вынесении приговора суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины, искреннее раскаяние, а также наличие малолетних детей на иждивении подсудимых.
Сотрудник прокуратуры признан виновным в покушении на мошенничество и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Второй подсудимый признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
В конце ноября 2025-го стало известно, что в Актау направили комиссию Министерства внутренних дел из-за анонимного обвинения начальника полиции и его заместителей в создании организованной преступной группы.