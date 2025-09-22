#АЭС в Казахстане
Общество

Где и когда в Алматы отключат воду 23-24 сентября

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 10:47 Фото: unsplash
В Алматы по-прежнему идут плановые работы по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей. В связи с этим по городу ожидаются отключения холодной воды. На этот раз жителям сделали предупреждения на 23 и 24 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, 23 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 на период производства работ по подключению к сети нового водопровода подача холодной воды будет временно приостановлена в жилые дома и административные здания, расположенные в Бостандыкском районе в контуре пр. Серкебаева:

  • – пр. аль-Фараби – р. Улкен Алматы – Малахова-Кожабекова, пр. аль-Фараби – ул. Витебская – ул. Хусаинова – р. Улкен Алматы.

Уже 24 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение временно будет отключено по северной стороне ул. Торайгырова от ул. Мустафина до ул. Саина.

Коммунальщики "Алматы Су" приносят извинения за доставленные временные неудобства и просят потребителей с пониманием отнестись к ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ.

Если у жителей города возникнут вопросы, то получить дополнительную информацию можно по этому телефону 274-66-66.

Ранее подача воды была ограничена в мкр. Нижняя Пятилетка Турксибского района.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
