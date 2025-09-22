#АЭС в Казахстане
Общество

Более полумиллиона человек посетили мероприятия ко Дню города Алматы

Алматинцы празднуют день города, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:07 Фото: акимат города Алматы
Праздничные мероприятия ко Дню города Алматы собрали свыше 500 тысяч жителей и гостей мегаполиса. Торжества охватили все восемь районов города, а главные события проходили с 18 по 21 сентября.

К примеру, фестиваль KitapFest посетили более 40 тысяч человек, в Парке первого президента праздничные события объединили свыше 100 тысяч гостей. А вчера только на площади Астана с утра и до позднего вечера собралось более 130 тысяч зрителей.

Фото: акимат города Алматы

На центральных площадях, в парках и на улицах города развернулась масштабная праздничная программа: в Парке первого президента прошел масштабный Alma Fest-2025, улица Панфилова стала ареной инновационного Digital Fest, а Арбат превратился в настоящий литературный центр благодаря KitapFest, кроме того, на площади Астана и площади Абая, на вершине "Кок-Тобе" прошли грандиозные концерты.

Фото: акимат города Алматы

Перед алматинцами и гостями города выступили Роза Рымбаева, ансамбль "Дос-Мукасан", Зарина Алтынбаева, Биржан Хасангали, Бауыржан Мусин, Аружан Данышпан, Ерлан Байназаров, Али Окапов и Мади Рымбаев, квартет Il Canto, "ЖасStars", Александр Лим, Диана и Ален Самыкеновы, Жазира и Жанболат, Салтанат Бакаева, группы Ulytau, "Бақай", "Сардар", Елбол Куанбек, Алма Аманжолова, Марал Анарбек, Бактияр Тайлакбаев, Октем Алтаев, Беркут и Аиша, Медеу Арынбаев, Тамара Асар, Курмаш Маханов, Баглан Абдраимов, Кенес Алимжан, BYTANAT, Еркеш Хасен, Акылбек Жеменей, Алан Черкасов, Асхат Таргын, Заттыбек Копбосын и многие другие.

Фото: акимат города Алматы

Хедлайнерами гала-концертов стали Кайрат Нуртас, TURAR, bellucci, группа "МузАрт", Shiza, De Lacure, Adam и группа Ninety one. День города вновь подтверждает статус Алматы как культурной столицы Казахстана.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
