Общество

В Казахстане трансформируют ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:58 Фото: Национальный центр тестирования
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 22 сентября 2025 года прокомментировал итоги встреч главы государства с руководителями компании Educational Testing Service (ETS) и Смитсоновского института, сообщает Zakon.kz.

Глава Миннауки уточнил, что сегодня в рамках визита президента в Нью-Йорк были проведены две большие встречи.

"Первая – со знаменитым Смитсоновским институтом. Это один из старейших научно-исследовательских объединений в США. В рамках программы "Болашак" наши ведущие ученые, антропологи, культурологи, историки смогут проходить теперь специализированную программу обучения в этом старейшем, авторитетнейшем научно-исследовательском объединении Смитсоновского института", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, вторая – еще более важная встреча – прошла с руководством компании Educational Testing Service (ETS).

"ETS – это старейшая тестологическая компания мира. Будет создана специальная рабочая группа с привлечением лучших специалистов ETS, будет глубоко переработана методология и содержание нашего единого национального тестирования (ЕНТ)", – отметил Саясат Нурбек.

Как подчеркнул министр, "лучшие специалисты мирового уровня будут задействованы в многоэтапной работе по трансформированию нашего единого национального тестирования в международный тест с самой лучшей методологией и с самым лучшим качеством вопросов".

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк начался вечером 21 сентября 2025 года. Президент Казахстана провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
