Минпросвещения напомнило: участвовать стоит только в официальных олимпиадах

Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Казахстана Каныбек Жумашев 22 сентября 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, что государство поддерживает лишь ограниченный перечень престижных соревнований, опубликованный на сайте центра "Дарын", передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что педагоги по-прежнему предлагают школьникам участие в частных олимпиадах, несмотря на то, что Министерство просвещения РК уже ранее обозначило свою позицию по этому вопросу.

"Приказом Министерства просвещения сформирован специальный перечень олимпиад, которые финансируются из республиканского бюджета и имеют высокий авторитет и рейтинг. Но мы видим, что иногда разные частные организации пытаются проводить олимпиады, вовлекая туда педагогов и детей. Бывают компании, которые вывозят детей за рубеж, где они принимают участие в олимпиадах за счет родителей", – сказал Каныбек Жумашев.

Он отметил, что Минпросвещения не может ограничивать какие-то идеи или инициативы частных лиц, но ведомство определяет четкий перечень престижных олимпиад, поддерживаемых государством.

Журналисты также поинтересовались, по какой причине сами педагоги нередко предлагают участие в подобных олимпиадах.

"Наверное, это педагоги, лоббирующие чьи-то интересы. Иногда бывает, что родители сами предлагают разные олимпиады. Но мы говорим: "На сайте центра "Дарын" есть четкий перечень олимпиад, поддерживаемых государством", – рассказал Каныбек Жумашев.

3 июля 2025 года пресс-служба Министерства просвещения Казахстана распространила важную информацию для педагогов страны.