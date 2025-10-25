В День Республики в Семее открылся новый парк

В честь национального праздника – Дня Республики в микрорайоне Карагайлы города Семей состоялось торжественное открытие нового парка, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали аким области Берик Уали, представители интеллигенции, правоохранительных органов, ветераны, молодежь и жители города.

Во время церемонии аким области Берик Уали поздравил горожан с праздником и отметил, что новый парк станет важным объектом, отражающим социальное и культурное развитие Семея.

Фото: акимат области Абай

"В своем поздравлении по случаю Дня Республики глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: "Независимость – наше самое священное достояние. Сохранение и укрепление ее – священный долг каждого из нас. Суверенитет – это яркое воплощение бессмертного подвига наших предков во имя национальных интересов". Этими словами президент подчеркнул ценность и значимость независимости, напомнив о трудной истории и героических этапах борьбы нашего народа. Сегодня мы открываем уникальный объект, который украсит Семей и подчеркнет его исторический облик. Новый парк станет современным общественным пространством для отдыха и прогулок. С высоты он напоминает очертания юрты. В дальнейшем здесь будет установлен Государственный флаг. Город с каждым днем преображается: аналогичный парк строится и в поселке Ұшақтар. Мы завершим его строительство и также превратим в комфортное место отдыха для горожан. Представители интеллигенции и члены Общественного совета предложили назвать этот парк "Парком Республики" или "Площадью Республики". Это символично, ведь объект открывается в День Республики", – отметил глава региона.

Фото: акимат области Абай

Строительство парка полностью завершено, территория благоустроена и озеленена. В рамках работ было высажено около тысячи сосен и елей, более 9 500 декоративных кустарников и около 8 000 многолетних цветов. Общая площадь парка составляет порядка 53 тысяч кв. метров. Здесь обустроены прогулочные дорожки, зоны отдыха, сцена и площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

Фото: акимат области Абай

Одним из центральных объектов парка стал памятник "Алтын адам" – символ духовного наследия казахского народа и независимости страны. Монумент установлен как дань уважения национальной истории и придает особое величие новому общественному пространству.

Фото: акимат области Абай

Жители выразили благодарность за создание нового парка.

"Сегодня я пришел сюда с внуками. Раньше здесь было пустое место, а теперь появился красивый и уютный парк. Вокруг зелень, есть детские площадки, а памятник "Алтын Адам" придает особую атмосферу. Это отличное место для отдыха всей семьей", – поделился житель микрорайона Карагайлы Нурлыбек Калиулы.

Парк был построен в короткие сроки. В ходе благоустройства озеленена территория площадью 24 тысячи кв. м, 20 370 кв. м выложено брусчаткой и 20 480 кв. м покрыто асфальтом.

В завершение мероприятия перед гостями выступили группа "Алатау серілері" и артисты областной филармонии имени Амира Кашаубаева, подарив всем праздничное настроение.