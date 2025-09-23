#АЭС в Казахстане
Общество

В Минэкологии рассказали, какие есть риски при уборке зерна

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 10:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на заседании правительства 23 сентября 2025 года рассказал, какой будет погода в основных зерносеющих регионах в ближайшие дни, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев, ссылаясь на прогнозы синоптиков, сообщил, что с 23 по 30 сентября в зерносеющих регионах Казахстана сохраняются сложные условия для уборки урожая.

Так, по его данным, на большей части Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей дожди прогнозируются в течение всего периода, а в Актюбинской области – дожди с 26 по 30 сентября, в Западно-Казахстанской области – с 25 по 29 сентября.

В Карагандинской области и в области Улытау прогнозируется дождь 23 числа и с 27 по 30 сентября. В Павлодарской области дожди прогнозируются с 23 по 25, а затем с 28 по 30 сентября.

"На востоке страны дождь ожидается 23-24 сентября и в конце периода 29-30 сентября. Выпадение осадков будет сопровождаться порывистым ветром. В течение периода с 23 по 30 сентября прогнозируется постепенное понижение дневных и ночных температур, в ночные часы до заморозков", – отметил спикер.  

23 сентября 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров  доложил о работе по сбору урожая. По его данным, на сегодняшний день по республике убрано 10,2 млн га зерновых при средней урожайности 15,2 ц/га, намолочено 15,5 млн тонн зерна. 

Оксана Даирова
Оксана Даирова
