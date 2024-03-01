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В каких регионах Казахстана меньше всего леса посчитали в Минэкологии

В каких региона Казахстана меньше всего леса посчитали в Минэкологии, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 01:45 Фото: pixabay
На расширенном заседании коллегии вице-министр Министерства экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев представил отчет о развитии лесного хозяйства и животного мира, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по поручению президента о посадке 2 млрд деревьев на территории государственного лесного фонда в прошлом году было высажено 340 млн сеянцев, что составляет 73% от годового плана.

"Должная работа не проводилась Акмолинской(83%), Актюбинской(66%), Павлодарской (5%), Карагандинской (12%), Костанайской (45%), Кызылординской (82%) и Северо-Казахстанской(77%) областями, а также предприятиями "Семей орманы" (47%), ГНПП "Бурабай" (42%) и РГП "Жасыл аймак" (76%)", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что это связано с недостаточным финансированием и невыполнением плановых показателей по сбору лесных семян и выращиванию посадочного материала в прошлом году.

"По этим же причинам под угрозой исполнение планов в этом году и следующем. Для выполнения лесопосадочных работ в 2024 и 2025 годах, с учетом не исполнения плана в 2023 году, требуется 712 млн штук сеянцев, без учета посева саксаула. Фактически лесхозами на своих питомниках будет получено максимально всего 242 млн штук сеянцев или 34% от необходимого количества", – добавили в Минэкологии.

28 февраля 2024 года стало известно, что служба охраны и защиты лесов появится в Казахстане. МЧС РК подготовило соответствующее постановление правительства. Как следует из пояснительной записки, данный проект позволит повысить эффективность системы организации и координации, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации республиканских служб гражданской защиты.

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