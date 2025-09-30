Браконьеры продолжают уничтожать сайгаков – Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 30 сентября 2025 года на круглом столе в Сенате сообщил об увеличении численности сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, численность этих животных в стране почти достигла 5 млн особей, тогда как в 2003 году их было всего 21 тысяча.

"В связи с чем Международный союз охраны природы (МСОП) повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгака находится в Казахстане", – сказал Шарбиев.

Он отметил, что в период с 2020 по 2025 год по бюджетной программе "Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира", включая охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, было выделено 8,25 млрд тенге.

"Несмотря на ужесточение уголовного законодательства, факты браконьерства на сайгаков сохраняются. Так, за два года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. С января 2020 года в Казахстане ужесточена уголовная ответственность за нарушения в области охраны животного мира. Поправки в статьи 335 и 337 УК РК переквалифицировали правонарушения из уголовных проступков в преступления, а по статье 337 было введено наказание до 10 лет лишения свободы", – добавил спикер.

