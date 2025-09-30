#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Общество

Браконьеры продолжают уничтожать сайгаков – Минэкологии

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:11 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев 30 сентября 2025 года на круглом столе в Сенате сообщил об увеличении численности сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, численность этих животных в стране почти достигла 5 млн особей, тогда как в 2003 году их было всего 21 тысяча.

"В связи с чем Международный союз охраны природы (МСОП) повысил природоохранный статус сайгака в международном Красном списке на три категории с "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". На сегодня 99% мировой популяции сайгака находится в Казахстане", – сказал Шарбиев.

Он отметил, что в период с 2020 по 2025 год по бюджетной программе "Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования ресурсов животного мира", включая охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, было выделено 8,25 млрд тенге.

"Несмотря на ужесточение уголовного законодательства, факты браконьерства на сайгаков сохраняются. Так, за два года у преступников изъято более 17 тысяч рогов и свыше 500 туш сайгаков. С января 2020 года в Казахстане ужесточена уголовная ответственность за нарушения в области охраны животного мира. Поправки в статьи 335 и 337 УК РК переквалифицировали правонарушения из уголовных проступков в преступления, а по статье 337 было введено наказание до 10 лет лишения свободы", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что актюбинские фермеры требуют срочно разрешить отстрел сайгаков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
13:00, 06 августа 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Как срубить сухие ветки или больные деревья во дворе, не нарушив закон
15:59, 02 мая 2025
Как срубить сухие ветки или больные деревья во дворе, не нарушив закон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: