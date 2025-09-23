Больше продуктов стал производить Казахстан – Минсельхоз

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 23 сентября 2025 года сообщил об обеспечении страны продуктами внутреннего рынка, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Казахстан полностью обеспечивает себя основными продовольственными товарами.

"За восемь месяцев текущего года производство продуктов питания увеличилось на 10,1% и составило 2,5 трлн тенге. Как я отметил выше, урожай текущего года позволит полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в продуктах питания. Несмотря на сокращение посевов пшеницы почти на 1 млн га, за счет роста урожайности валовый сбор ожидается на уровне прошлого года (средняя урожайность – 14,6 ц/га против 14,3 ц/га годом ранее)", – сказал Сапаров.

При этом, валовый сбор риса также ожидается на уровне прошлого года или свыше 500 тыс. тонн, что, как ожидают в Минсельхозе, позволит полностью закрыть потребность рынка в рисовой крупе, а также сохранить экспортный потенциал.

"Производство гречихи составит около 90 тыс. тонн, что превысит потребности населения в гречневой крупе также за счет увеличения урожайности в текущем году (урожайность 13,3 ц/га против 12,3 ц/га в 2024 году). В целом, объем производства зерновых в шесть раз выше внутренней потребности, что гарантирует полное обеспечение рынка продуктами переработки", – отметил глава МСХ.

Также ожидается высокий урожай масличных культур (4 млн тонн), в том числе подсолнечника (порядка 2 млн тонн), что даст возможность полностью насытить рынок масложировой продукцией. Что касается картофеля, то здесь прогнозируется сбор на уровне 2,7 млн тонн, из них собрано свыше 1,8 млн тонн. Стоимость на поле составляет 90-120 тенге за кг.

"В настоящий момент уже сформирована партия товарного картофеля в объеме полмиллиона тонн. Также собрано более 700 тыс. тонн лука, который реализуется с поля по 50-60 тенге за кг. У фермеров для реализации сформирован запас в объеме 300 тыс. тонн. Моркови собрано 300 тыс. тонн, у фермеров имеется порядка 100 тыс. тонн моркови по 85-95 тенге за кг", – добавил Сапаров.

