Насытить внутренний рынок мясом к 2030 году обещает Минсельхоз

Министр сельского хозяйства (МСХ) Айдарбек Сапаров на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал, как будет развиваться животноводство в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ сообщил, что для устойчивого развития отрасли животноводства будет разработан отдельный Комплексный план.

"В новой программе будут определены конкретные меры и источники их финансирования, включая привлечение инвестиций банков второго уровня, направленные на расширение действующего кредитования под 5% годовых на товарные хозяйства, птицефабрики, долгосрочное финансирование приобретения племенного поголовья сельхозживотных и введение механизма гарантирования через институт "Даму" с уровнем покрытия до 80%", – добавил он.

По его словам, планируемые инструменты развития отрасли позволят к 2030 году увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн голов, мелкого рогатого скота до 30 млн, насытить внутренний рынок и ⁠увеличить экспорт мяса в два раза.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Казахстан сохранит экспорт говядины в рамках действующих квот. Полного запрета на внешние поставки не вводили.