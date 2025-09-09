#АЭС в Казахстане
Общество

Насытить внутренний рынок мясом к 2030 году обещает Минсельхоз

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:40 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства (МСХ) Айдарбек Сапаров на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал, как будет развиваться животноводство в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ сообщил, что для устойчивого развития отрасли животноводства будет разработан отдельный Комплексный план.

"В новой программе будут определены конкретные меры и источники их финансирования, включая привлечение инвестиций банков второго уровня, направленные на расширение действующего кредитования под 5% годовых на товарные хозяйства, птицефабрики, долгосрочное финансирование приобретения племенного поголовья сельхозживотных и введение механизма гарантирования через институт "Даму" с уровнем покрытия до 80%", – добавил он.

По его словам, планируемые инструменты развития отрасли позволят к 2030 году увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн голов, мелкого рогатого скота до 30 млн, насытить внутренний рынок и ⁠увеличить экспорт мяса в два раза.

Ранее в Минсельхозе заявили, что Казахстан сохранит экспорт говядины в рамках действующих квот. Полного запрета на внешние поставки не вводили.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Астане и Алматы стоит готовиться к грозам: прогноз на 10-12 сентября
Общество
15:09, Сегодня
Астане и Алматы стоит готовиться к грозам: прогноз на 10-12 сентября
"Кладбище" электросамокатов в Астане показала полиция
Общество
14:52, Сегодня
"Кладбище" электросамокатов в Астане показала полиция
Важный нюанс напомнили тем, кто собирается получать водительские права в Казахстане
Общество
14:08, Сегодня
Важный нюанс напомнили тем, кто собирается получать водительские права в Казахстане
