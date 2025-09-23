#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Общество

Похолодание может повлиять на уборку урожая и качество зерна – Бектенов предупредил акиматы

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 23 сентября 2025 года на заседании правительства озвучил поручения для акиматов северных регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер отметил, что сейчас уборка урожая активно ведется по всей стране, а в южных регионах уже близится к завершению.

"Предварительные результаты оцениваются положительно. Что касается поставок топлива, то весь необходимый объем должен быть отгружен в соответствии с действующим графиком. Риск продолжительных осадков и понижения температур может осложнить процесс уборки и сказаться на качестве зерна. В систему e-Otinish по этой теме уже поступило порядка 500 обращений. Самое большое количество – от фермеров из Костанайской области – более 300 заявлений", – сказал Бектенов.

По его словам, фермеры жалуются на проблемы по запуску сушильного оборудования и на закупочную цену зерна.

"Также не могут подключить сушильное оборудование к системе газоснабжения. Акимату Костанайской области и Министерству сельского хозяйства необходимо оказать содействие в решении этой проблемы. Акиматам совместно с Минэнерго поручаю дополнительно обеспечить выделение сжиженного газа и дизельного топлива для сушки зерна в соответствии с заявленной потребностью. Поручаю обратить особое внимание на процесс просушки зерна в северных регионах", – добавил премьер.

Ранее глава Минсельхоза сообщил, что в Казахстане стали производить больше продовольственной продукции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Полный текст выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая
00:17, 15 марта 2025
Полный текст выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
10:51, 28 января 2025
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: