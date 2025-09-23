Похолодание может повлиять на уборку урожая и качество зерна – Бектенов предупредил акиматы

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 23 сентября 2025 года на заседании правительства озвучил поручения для акиматов северных регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер отметил, что сейчас уборка урожая активно ведется по всей стране, а в южных регионах уже близится к завершению.

"Предварительные результаты оцениваются положительно. Что касается поставок топлива, то весь необходимый объем должен быть отгружен в соответствии с действующим графиком. Риск продолжительных осадков и понижения температур может осложнить процесс уборки и сказаться на качестве зерна. В систему e-Otinish по этой теме уже поступило порядка 500 обращений. Самое большое количество – от фермеров из Костанайской области – более 300 заявлений", – сказал Бектенов.

По его словам, фермеры жалуются на проблемы по запуску сушильного оборудования и на закупочную цену зерна.

"Также не могут подключить сушильное оборудование к системе газоснабжения. Акимату Костанайской области и Министерству сельского хозяйства необходимо оказать содействие в решении этой проблемы. Акиматам совместно с Минэнерго поручаю дополнительно обеспечить выделение сжиженного газа и дизельного топлива для сушки зерна в соответствии с заявленной потребностью. Поручаю обратить особое внимание на процесс просушки зерна в северных регионах", – добавил премьер.

Ранее глава Минсельхоза сообщил, что в Казахстане стали производить больше продовольственной продукции.