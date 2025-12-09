#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Не дадим ни капли лишней воды – Бектенов предупредил аграриев

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 10:50 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 9 декабря 2025 года озвучил решение по орошаемым землям, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что в рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей необходимо провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.

Первостепенной же задачей, по его словам, является сокращение доли влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий.

В этой связи премьер-министр поручил акиматам регионов и уполномоченным ведомствам обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей.

"Министерству водных ресурсов – не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов. Это актуальный вопрос, и я хочу повторить. Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей. Вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив утвержденные Министерством сельского хозяйства показатели, у фермеров возникнут убытки, то ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей как уже принятое решение", – заявил глава кабмина.

Олжас Бектенов напомнил, что в июле 2026 года завершается строительство Шардаринского группового водопровода, что позволит обеспечить жителей города питьевой водой бесперебойно.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал о рисках нехватки воды для аграриев на юге страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Похолодание может повлиять на уборку урожая и качество зерна – Бектенов предупредил акиматы
11:06, 23 сентября 2025
Похолодание может повлиять на уборку урожая и качество зерна – Бектенов предупредил акиматы
Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов
16:25, 09 октября 2025
Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов
Бектенов: Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию
10:30, 26 февраля 2025
Бектенов: Необходимо сократить избыточные расходы, лишние структуры через цифровизацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: