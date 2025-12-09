Не дадим ни капли лишней воды – Бектенов предупредил аграриев

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 9 декабря 2025 года озвучил решение по орошаемым землям, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что в рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей необходимо провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.

Первостепенной же задачей, по его словам, является сокращение доли влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий.

В этой связи премьер-министр поручил акиматам регионов и уполномоченным ведомствам обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей.

"Министерству водных ресурсов – не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов. Это актуальный вопрос, и я хочу повторить. Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей. Вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив утвержденные Министерством сельского хозяйства показатели, у фермеров возникнут убытки, то ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей как уже принятое решение", – заявил глава кабмина.

Олжас Бектенов напомнил, что в июле 2026 года завершается строительство Шардаринского группового водопровода, что позволит обеспечить жителей города питьевой водой бесперебойно.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал о рисках нехватки воды для аграриев на юге страны.