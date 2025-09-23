Говядина и молочная продукция подорожали в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 23 сентября 2025 года рассказал, что делается для стабилизации цен на продукты питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ заявил, что по овощной группе удалось сбить рост цен с начала августа в среднем в 2,5 раза, в том числе по картофелю, моркови и луку.

"Молочная группа с начала года подорожала незначительно, в среднем на 5,7%. Подорожание связано с увеличением себестоимости. По соли, яйцу, картофелю и маслу подсолнечному заключены меморандумы с отечественными производителями по фиксированию цены до конца года. Рожки, мука и рис имеют отрицательный индекс", – отметил Арман Шаккалиев.

Основной вклад в рост индекса цен, по его словам, внесла говядина.

"Ее стоимость сдерживалась последние несколько лет, несмотря на ежегодный рост тарифов. В итоге ее цена наиболее доступна и экспортно-привлекательна в связи с высоким спросом в соседних странах", – пояснил Арман Шаккалиев.

Отмечается, что для насыщения внутреннего рынка 15 мая введен запрет на вывоз живого скота, а также поддержаны предложения по усилению ветеринарного контроля за вывозом мяса и установлению квоты на экспорт говядины исключительно для мясоперерабатывающих компаний.

"Дополнительно по мясу говядины достигнута договоренность с торговыми сетями по обеспечению поставок мяса в торговые сети от фермеров. Объем необходимый для удовлетворения внутреннего рынка обеспечит МСХ. В рамках контрольных мер и работы комиссии по расследованию посреднических схем выявляются и устраняются непродуктивные посредники", – заверил глава Минторговли.

Ранее казахстанцам открыли горячую линию для жалоб на рост цен на говядину. Ведь один из любимейших продуктов жителей страны становится дороже в цене день ото дня. Хотя по информации МСХ, себестоимость производства 1 кг говядины в среднем составляет от 2800 до 3100 тенге.