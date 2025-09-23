#АЭС в Казахстане
Общество

Пять новых птицефабрик заработают в Казахстане до конца 2025 года

Птицеводство, птицефабрика, птицы, курица, яйца, клеточная батарея, яичные куры, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:35 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 23 сентября 2025 года на заседании правительства озвучил степень обеспеченности населения мясом курицы отечественного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2020 году этот показатель составлял всего 58%.

"За эти годы мы довели обеспеченность до 82%. То есть мы снизили импортозамещение. В данном направлении будем работать. К 2027 году мы будем стопроцентно обеспечивать население мясом курицы", – сказал Сапаров.

По его словам, сегодня мясо птицы производится на Макинской птицефабрике, а также на предприятиях "Прима кус", "Северный бройлер" и ряде других.

"В этом году еще дополнительно пять птицефабрик будут введены в эксплуатацию", – добавил министр.

Сегодня, 23 сентября, мы писали, что в Минторговли не прогнозируют роста цен на мясо птицы.

Азамат Сыздыкбаев
