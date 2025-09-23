Пять новых птицефабрик заработают в Казахстане до конца 2025 года

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 23 сентября 2025 года на заседании правительства озвучил степень обеспеченности населения мясом курицы отечественного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2020 году этот показатель составлял всего 58%.

"За эти годы мы довели обеспеченность до 82%. То есть мы снизили импортозамещение. В данном направлении будем работать. К 2027 году мы будем стопроцентно обеспечивать население мясом курицы", – сказал Сапаров.

По его словам, сегодня мясо птицы производится на Макинской птицефабрике, а также на предприятиях "Прима кус", "Северный бройлер" и ряде других.

"В этом году еще дополнительно пять птицефабрик будут введены в эксплуатацию", – добавил министр.

Сегодня, 23 сентября, мы писали, что в Минторговли не прогнозируют роста цен на мясо птицы.