Общество

Завышенные цены на мясо – как будут наказывать жадных продавцов

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 12:04 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета торговли Ернур Жаутикбаев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве сообщил о мерах наказания, предусмотренных в стране за сильно завышенные цены на мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за превышение надбавки в 15% применяется мера административного воздействия.

"За превышение 15-процентной торговой надбавки сейчас налагается от 5 до 150 МРП, в зависимости от субъекта – ИП, малый, средний и крупный вид бизнеса. Если в течение года повторяется, то от 10 до 300 МРП. Со следующего года пороги и пределы отменяются, остается только торговая надбавка", – сказал Жаутикбаев.

При этом сегодня предельная цена на мясо нигде в регионах не установлена.

"Ее устанавливают акиматы. Если предел был бы уже установлен и его бы превысили, это было бы 100 МРП", – объяснил представитель Минторговли.

Сегодня мы писали, что говядина и молочная продукция подорожали в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
