Общество

Выйдет ли Казахстан из ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 13:28 Фото: primeminister.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал выгоды участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, участие дает Казахстану ряд преимуществ.

"Мы находимся в интеграционном пространстве – его плюсы очевидны. За последние 10 лет у нас увеличился товарооборот со странами ЕАЭС. Наблюдается очень большая динамика – порядка 20 млрд тенге в этом году. Для нас это очень большой рынок сбыта. Мы взаимодополняем друг друга по ряду позиций.

Поэтому, по его словам, вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит.

"У каждой страны есть свои отрасли, свои механизмы. Но самое главное – мы все участники мировой экономики. Наша задача – увеличивать потенциал и мощность экспорта", – добавил министр.

Ранее мы писали, что Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат.

Азамат Сыздыкбаев
