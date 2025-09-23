Выйдет ли Казахстан из ЕАЭС

Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал выгоды участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, участие дает Казахстану ряд преимуществ. "Мы находимся в интеграционном пространстве – его плюсы очевидны. За последние 10 лет у нас увеличился товарооборот со странами ЕАЭС. Наблюдается очень большая динамика – порядка 20 млрд тенге в этом году. Для нас это очень большой рынок сбыта. Мы взаимодополняем друг друга по ряду позиций. Поэтому, по его словам, вопрос о выходе из ЕАЭС не стоит. "У каждой страны есть свои отрасли, свои механизмы. Но самое главное – мы все участники мировой экономики. Наша задача – увеличивать потенциал и мощность экспорта", – добавил министр. Ранее мы писали, что Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: