Шаккалиев о новых пошлинах Трампа: Ситуация абсолютно нестандартная

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 5 августа 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал повышение американских пошлин на ряд казахстанских товаров, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько Казахстан может пострадать в связи с введением санкций со стороны США.



"Речь шла о том, что были анонсированы дополнительные таможенные пошлины в отношении стран, которые, условно говоря, выступают спонсорами конфликтующей стороны. Мы в отношении таких санкций, в том числе вторичных, ничего не планируем. Мы не нарушаем никаких своих обязательств и правил игры. Периодический мониторинг и сверка идут – мы с коллегами смотрим, как выполняем свои обязательства по экспортному контролю. Поэтому, речь идет о 25 процентах, которые были анонсированы в информационном письме и указом президента Трампа были введены", – озвучил Шаккалиев.

Он отметил, что 95% казахстанского экспорта, указанного в приложении к соответствующему указу, не подпадают под действие дополнительных таможенных пошлин.



"Что касается товаров, которые потенциально, де-факто, могут подпадать – это конкретные позиции: ферросилициум, фосфорные изделия. Если брать в общем, то это 4,5 процента нашего экспорта – порядка 100 млн долларов. Мы, со своей стороны, говорили, что свои предложения направили – это переговорный процесс. Вообще, что касается таможенных пошлин, мы говорим о том, что у нас есть правила ВТО. Все было оговорено, и сейчас ситуация абсолютно нестандартная, с нарушением всех международных обязательств. Поэтому и мы действуем нестандартно – предложили конкретные меры, направленные на углубление и расширение, а не откат назад товарооборота", – рассказал Шаккалиев.

По его словам, потенциально эти недополученные суммы не превышают 4,5 процента.

"Понятно, речь идет не о том, что эта продукция не попадет, а о том, что по сравнению с апрелем товары будут на 15 процентов дороже. Это означает, что американский потребитель, который традиционно много лет покупал эту продукцию, теперь будет платить на 25 процентов дороже. Мы об этом коллегам сказали и предложили конкретику. Первую фазу мы провели, встреча была, у них есть наши предложения, есть и комментарии. Сейчас мы в процессе. Надо иметь в виду: при формировании нашей позиции мы исходим из стратегических интересов и берем во внимание, что 4,5-4,8 процента продукции – если отталкиваться от объема в 100 млн долларов – это удорожание для американского потребителя примерно на 25 млн долларов", – озвучил министр.

1 августа 2025 года стало известно, что Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Казахстана.