Подешевеет ли картофель в Казахстане, ответил глава МСХ

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 8 июля 2025 года рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на картофель до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли снижение цен на картофель до конца этого года.

"С министром торговли мы совместные заседания провели, вместе работаем. Если где-то надбавки больше предельной цены, то мы штрафы накладываем на продавцов торговых центров. Эта работа проводится", – ответил Айдарбек Сапаров.

По его словам, для системного решения вопроса в этом году посевные площади картофеля увеличили до 20 тыс. га.

"В этом году, я думаю, урожайность будет нормальная и картофеля будет достаточно. И осенью цена, я думаю, будет снижена", – сказал Айдарбек Сапаров.

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