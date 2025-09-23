Новшества в правилах развода – объяснения для казахстанцев
Какие документы требовались для подачи заявления раньше:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о заключении брака;
- квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге.
Какие документы потребуются для подачи заявления сейчас:
- удостоверения личности;
- свидетельство о браке;
- совместное заявление (или от одного супруга при наличии оснований);
- квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге;
- документы, подтверждающие особые основания: приговор суда, справка из суда, справка об ограниченной дееспособности.
Правила подачи одностороннего заявления раньше:
- признан судом безвестно отсутствующим;
- признан судом ограниченно дееспособным либо недееспособным;
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.
Новые правила подачи одностороннего заявления:
- второй супруг в международном розыске более 3 лет;
- есть постановление суда о розыске;
- можно подать заявление в РАГС без согласия супруга.
Кто может подать заявление на расторжение брака:
- один из супругов (в определенных случаях);
- оба супруга – по взаимному согласию;
- опекун супруга – если тот признан недееспособным;
- с 16.09.2025 года можно подать заявление, если второй супруг более З лет в международном розыске.
Ранее сообщалось, что министр юстиции подписал приказ, согласно которому для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга пропавшим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом, заявитель может обратиться с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.