#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Общество

Новшества в правилах развода – объяснения для казахстанцев

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 14:18 Фото: freepik
В Казахстане изменили правила расторжения брака. В "Правительстве для граждан" 23 сентября 2025 года рассказали, какие внесены изменения, сообщает Zakon.kz.

Какие документы требовались для подачи заявления раньше:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о заключении брака;
  • квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге.

Какие документы потребуются для подачи заявления сейчас:

  • удостоверения личности;
  • свидетельство о браке;
  • совместное заявление (или от одного супруга при наличии оснований);
  • квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге;
  • документы, подтверждающие особые основания: приговор суда, справка из суда, справка об ограниченной дееспособности.

Правила подачи одностороннего заявления раньше:

  • признан судом безвестно отсутствующим;
  • признан судом ограниченно дееспособным либо недееспособным;
  • осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Новые правила подачи одностороннего заявления:

  • второй супруг в международном розыске более 3 лет;
  • есть постановление суда о розыске;
  • можно подать заявление в РАГС без согласия супруга.

Кто может подать заявление на расторжение брака:

  • один из супругов (в определенных случаях);
  • оба супруга – по взаимному согласию;
  • опекун супруга – если тот признан недееспособным;
  • с 16.09.2025 года можно подать заявление, если второй супруг более З лет в международном розыске.

Ранее сообщалось, что министр юстиции подписал приказ, согласно которому для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга пропавшим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом, заявитель может обратиться с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Развестись можно будет быстрее: что изменилось
11:49, 11 сентября 2025
Развестись можно будет быстрее: что изменилось
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Как меняются правила расторжения брака в Казахстане: разыскивается супруг
14:23, 29 июля 2025
Как меняются правила расторжения брака в Казахстане: разыскивается супруг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: