Новшества в правилах развода – объяснения для казахстанцев

В Казахстане изменили правила расторжения брака. В "Правительстве для граждан" 23 сентября 2025 года рассказали, какие внесены изменения, сообщает Zakon.kz.

Какие документы требовались для подачи заявления раньше:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о заключении брака;

квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге.

Какие документы потребуются для подачи заявления сейчас:

удостоверения личности;

свидетельство о браке;

совместное заявление (или от одного супруга при наличии оснований);

квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге;

документы, подтверждающие особые основания: приговор суда, справка из суда, справка об ограниченной дееспособности.

Правила подачи одностороннего заявления раньше:

признан судом безвестно отсутствующим;

признан судом ограниченно дееспособным либо недееспособным;

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Новые правила подачи одностороннего заявления:

второй супруг в международном розыске более 3 лет;

есть постановление суда о розыске;

можно подать заявление в РАГС без согласия супруга.

Кто может подать заявление на расторжение брака:

один из супругов (в определенных случаях);

оба супруга – по взаимному согласию;

опекун супруга – если тот признан недееспособным;

с 16.09.2025 года можно подать заявление, если второй супруг более З лет в международном розыске.

Ранее сообщалось, что министр юстиции подписал приказ, согласно которому для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга пропавшим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет со дня санкционирования его судом, заявитель может обратиться с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.