Развестись можно будет быстрее: что изменилось

Приказом министра юстиции от 5 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений и восстановления актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при отсутствии документов, удостоверяющих личность матери ребенка, в том числе в Государственной базе данных о физических лицах, сведения о матери в момент регистрации факта рождения заполняются по ее заявлению и согласно медицинскому свидетельству о рождении, в котором имеется отметка о том, что сведения о матери записаны с ее слов.

Вместе с тем говорится, что для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет, со дня санкционирования его судом заявитель обращается с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию по желанию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.

Также уточняется, что на основании решения суда о расторжении брака, вынесенного до 10 декабря 2019 года, любым регистрирующим органом регистрируется актовая запись о расторжении брака либо дополняется существующая актовая запись о расторжении брака и обязательно проставляется отметка о расторжении брака в актовой записи о заключении брака.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводятся новые основания для одностороннего расторжения брака, а именно – если один из супругов находится в международном розыске более трех лет, а также вводится новый формат госпошлины. Это означает, что развод станет более доступным для граждан в случаях, когда местонахождение одного из супругов установить невозможно, что направлено на совершенствование брачно-семейного законодательства.