#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Право

Развестись можно будет быстрее: что изменилось

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:49 Фото: freepik
Приказом министра юстиции от 5 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений и восстановления актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при отсутствии документов, удостоверяющих личность матери ребенка, в том числе в Государственной базе данных о физических лицах, сведения о матери в момент регистрации факта рождения заполняются по ее заявлению и согласно медицинскому свидетельству о рождении, в котором имеется отметка о том, что сведения о матери записаны с ее слов.

Вместе с тем говорится, что для государственной регистрации расторжения брака на основании решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, а также постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск по истечении трех лет, со дня санкционирования его судом заявитель обращается с заявлением о расторжении брака в любой регистрирующий орган, к акимам поселков, сел, сельских округов или в Государственную корпорацию по желанию в письменной форме либо в электронном виде посредством портала.

Также уточняется, что на основании решения суда о расторжении брака, вынесенного до 10 декабря 2019 года, любым регистрирующим органом регистрируется актовая запись о расторжении брака либо дополняется существующая актовая запись о расторжении брака и обязательно проставляется отметка о расторжении брака в актовой записи о заключении брака.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:49
Свидетельство о разводе можно будет получить в посольствах Казахстана по новому основанию

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводятся новые основания для одностороннего расторжения брака, а именно – если один из супругов находится в международном розыске более трех лет, а также вводится новый формат госпошлины. Это означает, что развод станет более доступным для граждан в случаях, когда местонахождение одного из супругов установить невозможно, что направлено на совершенствование брачно-семейного законодательства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Расширен перечень сельхозпродукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена
Право
12:02, Сегодня
Расширен перечень сельхозпродукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена
Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане
Право
11:31, Сегодня
Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане
Обновлены правила работы единой службы "112"
Право
10:24, Сегодня
Обновлены правила работы единой службы "112"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: