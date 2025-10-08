#АЭС в Казахстане
Право

Военно-патриотическое воспитание казахстанцев: внесены изменения в правила

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 15:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства от 1 октября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила военно-патриотического воспитания граждан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что военно-патриотическое воспитание – это систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность субъектов военно-патриотического воспитания по формированию у граждан РК казахстанского патриотизма, чувства принадлежности к единому народу, духовно-нравственных ценностей, готовности к выполнению конституционной обязанности по защите РК и развитию связанных с этим необходимых знаний и навыков.

Военно-патриотическое воспитание граждан проводится Министерством обороны РК, Комитетом национальной безопасности РК, Службой государственной охраны РК, Министерством внутренних дел РК, Министерством по чрезвычайным ситуациям РК , Министерством культуры и информации РК во взаимодействии с центральными государственными и местными исполнительными органами, организациями образования независимо от форм собственности в пределах своей компетенции.

Как отмечается, процесс военно-патриотического воспитания граждан организуется в первую очередь с подрастающим поколением в организациях образования, реализующих образовательные программы различных уровней, а также образовательные программы дополнительного образования по допризывной подготовке, которые утверждаются Министерством обороны по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что военно-патриотическое воспитание осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников, не запрещенных законодательством РК, за исключением финансирования, предоставляемого иностранными юридическими и физическими лицами, иностранными государствами и международными организациями.

Планирование военно-патриотического воспитания осуществляется в Министерстве обороны, Комитете национальной безопасности, Службе государственной охраны, Министерстве внутренних дел, Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Министерстве культуры и информации, местных исполнительных органах и организациях образования независимо от форм собственности на год.

План утверждается в период с 20 по 25 декабря года, предшествующего плановому периоду, первыми руководителями или лицами, их замещающими.

Указывается, что Министерство обороны, Комитет национальной безопасности, Служба государственной охраны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство культуры и информации, Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования взаимодействуют с центральными государственными органами, местными исполнительными органами и общественными объединениями в целях организации обмена информацией и проведения совместных мероприятий военно-патриотической направленности.

Также дополнено, что одним из мероприятий, проводимых в целях военно-патриотического воспитания граждан, является проведение тематических бесед, лекций и семинаров.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
