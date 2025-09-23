Названа дата начала конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане

Сегодня, 23 сентября 2025 года, в Агентстве РК по атомной энергии состоялось первое заседание Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование для первой атомной электрической станции (АЭС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели организационные вопросы и утвердили Правила проведения всенародного конкурса.

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подчеркнул значимость участия граждан в этом процессе:

"Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile. Начало конкурса в преддверии профессионального праздника – Дня работников атомной отрасли является подтверждением роли индустрии в социально-экономическом развитии Казахстана".

По итогам обсуждений комиссия определила даты проведения конкурса:

25 сентября официальное объявление о старте конкурса;

с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;

с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;

до конца октября определение лучшего наименования АЭС.

Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование АЭС будут опубликованы на официальном сайте и Telegram-канале Агентства РК по атомной энергии.

В агентстве подчеркнули, что конкурс будет открытым и прозрачным.

"Каждый желающий сможет предложить свое название для АЭС, а итоговое решение комиссии станет известно уже к концу октября". Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Ранее сообщалось, что лучшее название для первой АЭС в Казахстане определят до 17 октября 2025 года. Соответствующий приказ подписал председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.