#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Общество

Названа дата начала конкурса на лучшее название первой АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 17:19 Фото: pexels
Сегодня, 23 сентября 2025 года, в Агентстве РК по атомной энергии состоялось первое заседание Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование для первой атомной электрической станции (АЭС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели организационные вопросы и утвердили Правила проведения всенародного конкурса.

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подчеркнул значимость участия граждан в этом процессе:

"Для охвата максимального количества граждан Казахстана прием предложений на лучшее наименование АЭС будет осуществляться через приложение eGov Mobile. Начало конкурса в преддверии профессионального праздника – Дня работников атомной отрасли является подтверждением роли индустрии в социально-экономическом развитии Казахстана".

По итогам обсуждений комиссия определила даты проведения конкурса:

  • 25 сентября официальное объявление о старте конкурса;
  • с 25 сентября по 10 октября сбор предложений через приложение eGov Mobile;
  • с 11 по 24 октября анализ поступивших предложений;
  • до конца октября определение лучшего наименования АЭС.

Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование АЭС будут опубликованы на официальном сайте и Telegram-канале Агентства РК по атомной энергии.

В агентстве подчеркнули, что конкурс будет открытым и прозрачным.

"Каждый желающий сможет предложить свое название для АЭС, а итоговое решение комиссии станет известно уже к концу октября".Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Ранее сообщалось, что лучшее название для первой АЭС в Казахстане определят до 17 октября 2025 года. Соответствующий приказ подписал председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
14:42, 15 сентября 2025
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане
16:35, 09 сентября 2025
Когда определят лучшее название для первой АЭС в Казахстане
Стало известно, когда появится список вариантов названий для АЭС в Казахстане
11:09, 08 сентября 2025
Стало известно, когда появится список вариантов названий для АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: